Osires Damaso defende posicionamento do PSC de compor com o Solidariedade, durante sessão na Assembleia Legislativa

A briga entre os deputados estaduais do Partido Social Cristão (PSC), desencadeada pelas discussões acerca da formação de blocos partidários na Assembleia Legislativa do Tocantins, ganhou novos desdobramentos. O presidente regional da legenda, deputado Osires Damaso, enviou ao presidente da Assembleia, Mauro Carlesse (PHS), um ofício no qual comunica a suspensão dos parlamentares Junior Evangelista e Jorge Frederico da bancada do PSC na Casa, sob o argumento de infidelidade partidária.

No ofício, Damaso afirma que a suspensão se dará pelo período em que os deputados responderão a Processo Ético Disciplinar ou pelo prazo máximo de 12 meses, período em que não poderão "praticar qualquer ato em nome do PSC”. “Na certeza de vossa compreensão, solicito que sejam os mesmos retirados de qualquer representatividade em nome do PSC, em cumprimento a legislação partidária vigente e regimento interno da Assembleia Legislativa”, diz no ofício.

Entenda

Na terça­-feira, 7, Osires Damaso apresentou resolução partidária informando que o PSC iria compor um bloco com o partido Solidariedade (SD). Alegando arbitrariedade por parte do presidente regional, na ocasião, tanto Jorge Frederico quanto Júnior Evangelista criticaram a medida e ameaçaram deixar o PSC. Nesta quarta, os dois parlamentares foram anunciados como integrantes de outro bloco, formado pelas legendas PSC, PSDB e PSL.

Osires Damaso reagiu à decisão, classificando como “atitude de desobediência” ao partido. Jorge Frederico, por sua vez, defendeu que a decisão de composição dos blocos deveria se dá pela maioria dos parlamentares. “A maioria é simples”, disse, reforçando que não reconhece a resolução assinada por Damaso e pelo vice-presidente do PSC, Pastor Amarildo Martins, de compor com o SD.