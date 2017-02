A Polícia Militar prendeu no inicio da tarde dessa quarta-feira, 8, na cidade de Colméia, dois indivíduos, ambos com 23 anos, foragidos da Justiça do Estado de Goiás, acusados também de posse ilegal de arma de fogo. No quintal da residência dos suspeitos os policiais apreenderam duas espingardas calibres 22 e 28, uma espingarda de pressão, além de uma porção de substância esverdeada semelhante à maconha.

Os policiais receberam denúncia anônima informando a localização da residência onde os foragidos estariam escondidos. De posse das informações a PM realizou cerco ao local para averiguar a denúncia. Ao perceberem a aproximação policial os indivíduos tentaram fugir do local, dois foram capturados e dois conseguiram escapar. Durante buscas na residência os policiais encontraram as armas e a droga que foram apreendidas.

Os dois indivíduos capturados foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. No local os policiais confirmaram que a dupla possuía mandado de prisão em aberto na Justiça de Goiás. Os dois foram autuados ainda por posse ilegal de arma de fogo.