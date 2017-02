Pais e responsáveis pelos estudantes da Escola Estadual Lacerdino Oliveira, em Colinas do Tocantins, recebem a partir desta quinta-feira, 9, os livros didáticos que serão utilizados pelos alunos. De acordo com a diretora da unidade educacional, Deiby Jubiely de Miranda, será feita uma reunião com os pais para esclarecimento das normas da escola. “Serão debatidos diversos temas com os pais, bem como suas responsabilidades. Falaremos sobre a conservação do material didático, o uso do uniforme escolar, o horário de entrada e saída e o regimento escolar”.

“Essa reunião é uma oportunidade de conhecermos os pais dos alunos, solicitar a eles acompanhamento na vida escolar dos seus filhos, participação nas atividades, e auxiliar, de forma efetiva, para a construção de uma educação que reflita no aprendizado dos alunos”, explicou a diretora Deiby de Miranda.

Para a coordenadora de Programas e Projetos, Divina Sardinha Souza, os livros didáticos são essenciais para auxiliar o aluno. Ela explicou que é importante a conscientização do aluno em conservar o material, que é utilizado por três anos, uma vez que, ao final do ano letivo, os estudantes devolvem os livros e recebem outros, do ano seguinte.

A entrega do material será realizada em três etapas. Nesta quarta-feira, 9, serão entregues 959 livros para as turmas dos 6º anos, que recebem os livros de sete disciplinas. Língua portuguesa, matemática, ciências, geografia, história, inglês e artes. A entrega segue na terça-feira, 14, para os estudantes do 8º ano.Serão entregues 1.036 materiais pedagógicos.

Para o ensino médio, serão entregues 1.815 livros de 11 disciplinas. Língua portuguesa, matemática, química, física, geografia, história, inglês, sociologia, filosofia, biologia e arte. Os livros do ensino médio serão entregues aos próprios alunos, com o objetivo de atribuir responsabilidade para eles.

Rosimeire Nunes Coutinho, mãe da aluna Flávia Alessandra Coutinho Lopes, do 7º ano do ensino fundamental, ressaltou que os livros são ferramentas utilizadas pelos alunos para conquistar o conhecimento.