O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro), em parceria com a Cooperativa Agroindustrial do Tocantins (Coopa), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a Superintendência Federal de Agricultura (SFA), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e empresas parceiras, realizam nesta próxima sexta-feira, 10, a Abertura Oficial da Colheita de Grãos Safra 2016/2017. O evento faz parte da programação da VII Jornada Tecnológica de Pedro Afonso e região que acontece das 9h às 12h, na Fazenda Uruaçu.

No evento esta prevista a presença do governador do Estado, Marcelo Miranda, o secretário da Agricultura, Clemente Barros, o presidente da Cooapa, Ricardo Khouri, o presidente da Aprosoja/TO, Rubem Ritter, demais autoridades regionais, agricultores e acadêmicos.

O diretor de Agricultura e Agronegócio da Seagro, José Américo Vasconcelos, ressalta que este ano a jornada tecnológica coincidiu com o lançamento da colheita da soja, portanto são dois eventos de suma importância para a agricultura tocantinense. “O Tocantins possui potencialidades agrícolas e a jornada tecnológica é um incentivo a mais aos produtores, pois possibilita a difusão de tecnologia com novos experimentos, apresentando materiais altamente produtivos e adaptados ao cultivo na agricultura tocantinense”, disse.

Variedades apresentadas

De acordo com o engenheiro agrônomo da Coopa, Eduarte Bonafede, ao todo foram plantadas 37 variedades de sementes cedidas por diversas empresas parceiras. “O experimento tem entre seus principais objetivos conhecer as características de cada variedade, o potencial produtivo e a resistência a pragas e doenças, no que poderá resultar auxiliar na escolha das variedades mais produtivas e as que melhor adaptam à região”, argumentou.

Estimativa

O cultivo da soja continua sendo o carro-chefe da produção de grãos tocantinense. Segundo dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a estimativa de colheita de grãos para a próxima safra é aumentar em 66,2%, em relação à safra passada. A área plantada cresceu de 870 mil hectares na safra 2015/2016 para 957 mil hectares, um aumento de 9,9%.