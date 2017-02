Com 260 casos de acidente de trabalho graves de 2012 a 2016 envolvendo motoristas de transportes de carga e passageiros, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), o Tocantins se prepara para a realização de mais uma edição do Comando Saúde nas Rodovias, que terá sua primeira edição de 2017, no dia 29 de março, em Gurupi, Sul do Estado. A programação do evento foi discutida na tarde dessa quinta-feira, 9, no anexo I da Secretaria de Estado da Saúde, em Palmas.

O Comando tem como objetivo detectar e alertar problemas de saúde que possam prejudicar a condução de veículos por motoristas profissionais. Durante a ação, serão realizadas coletas de dados para identificação dos motoristas, antropometria, medicina do tráfego e exames bioquímicos rápidos, o que, segundo o coordenador do Comando Saúde nas Rodovias, Almir Eustáquio II, “são ações básicas de todas as edições que se repetem e, a partir da compilação de dados, ajudam o serviço de saúde a desenvolver políticas de saúde pública visando estes trabalhadores e também colabora com as políticas de segurança nas rodovias”, afirmou.

A fisioterapeuta da diretoria de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador, Flávia Medica, destacou que desde 2006 a Secretaria de Estado da Saúde é articuladora e que este ano está na coordenação das ações que serão desenvolvidas. “Hoje trouxemos as sugestões de orientações que podemos oferecer durante os eventos e já estaremos em contato com os municípios que receberão as edições para que saibamos de quantos servidores teremos que dispor para que tudo ocorra conforme o planejado”, disse.

Segundo dados do Sinan, as doenças que mais acometem a saúde dos motoristas de carga e passageiros são lombalgia, cervicalgia, transtornos mentais, hipertensão arterial, sobrepeso e obesidade, diabetes mellitus, dislipidemias e doenças infectocontagiosas. “Diante dos dados, pensamos em realizar orientações sobre LER/DORT - distúrbios osteomuscular relacionado ao trabalho (lombalgia, tendinites, bursites); transtornos mentais/uso de álcool e outras drogas; transporte de cargas perigosas (riscos e conseqüências imediatas e a longo prazo); doenças crônicas: hipertensão arterial, obesidade, diabetes mellitus, dislipidemias e doenças sexualmente transmissíveis, além da atualização do cartão de vacina destes trabalhadores”, destacou Flávia.

Além da Diretoria de Saúde do Trabalho, outros setores da Secretaria, como Áreas de Saúde Mental, Saúde do Homem, Doenças Não-Transmissíveis, Imunização e várias outras áreas estarão envolvidas nas ações.

O Comando

O projeto mobiliza diversas unidades em blitze educativas nas estradas, onde os motoristas são orientados sobre bons hábitos de saúde por profissionais existe desde 2006. Durante os eventos são feitas observações sobre pressão alta, obesidade, estresse e sonolência. Após os exames, o motorista é encaminhado para acompanhamento médico. Ainda em 2017 serão realizados Comandos em Paraíso do Tocantins, em 3 de maio, em Araguaína no dia 2 de agosto e outra em Gurupi no dia 3 de outubro.