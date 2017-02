A primeira dama do Brasil, Marcela Temer, reuniu no Palácio da Alvorada, em Brasília/DF, na manhã dessa quinta-feira, 9, primeiras damas e vice-governadoras de todo o País para tratar da implantação do Programa Criança Feliz nos Estados. O encontro incluiu palestras de especialistas e gestores na área de assistência a crianças e um almoço com todas as participantes.

A vice-governadora, Claudia Lelis participou do evento e destacou que durante a reunião, Marcela Temer falou mais detalhadamente sobre a importância do projeto. “São cerca de R$ 285 milhões para esse programa, e essa reunião, hoje, com a primeira-dama, especialistas e gestores puderam esclarecer detalhes do programa. Vamos conversar com os prefeitos para que um maior número de municípios possa aderir ao programa. Juntamente com as ações estaduais já desenvolvidas, o programa Criança Feliz irá contribuir para que o desenvolvimento infantil seja de melhor qualidade em nosso Estado”, comemorou Lelis.

A deputada federal e primeira-dama, Dulce Miranda, também participou do evento, onde ressaltou os benefícios desse programa para o Estado.

Criança Feliz

O programa Criança Feliz oferecerá assistência médica, pedagógica e psicológica às crianças carentes de todo o país durante o período da primeira infância – até 6 anos de idade. O programa ainda contemplará crianças beneficiárias do Bolsa Família com assistência permanente.

O Criança Feliz foi lançado em outubro de 2016 pelo presidente Michel Temer, que na ocasião apresentou a primeira dama Marcela Temer como embaixadora programa. O projeto ainda está em fase de implementação e de acordo com o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, deve entrar em funcionamento até março deste ano, com um orçamento de R$ 285 milhões para 2017.

A adesão ao programa é voluntária e pode ser feita até 10 de fevereiro. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social, todos os estados, o Distrito Federal e mais de 700 municípios já aderiram ao programa. A execução acontecerá por meio de parceria entre União, Estados e municípios, e deve envolver diversos órgãos.