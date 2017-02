Em apenas três dias foram apreendidos aproximadamente 600m de redes de malhas diversas, sem identificação da pessoa responsável nas mediações do local da apreensão...

Nesta edição, são ofertados 150 mil financiamentos. O resultado será divulgado no dia 13...

Por recomendações médicas, o governador continuará com uma dieta restrita à base de líquidos e comida pastosa, como forma de facilitar a digestão dos alimentos...

Conforme expectativa da Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro) a Safra 2016/2017 de grãos no Tocantins se recupera e deve bater recorde de produção...

Além dos agricultores do Matopiba, ouvidos em Luis Eduardo Magalhães, a CNA também vai se reunir com produtores das demais áreas agrícolas brasileiras ...

Cultura

O sertanejo universitário e o melhor da música eletrônica vão embalar a noite do Rotary Clube de Colinas do Tocantins, norte do Estado...