O prefeito reeleito de Pedro Afonso, Jairo Soares Mariano, foi aclamado presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) para o biênio 2017/2018, durante as eleições da entidade municipalista ocorridas nesta sexta-feira, 10, no auditório da Associação, em Palmas. Mariano liderou a chapa de consenso intitulada “ATM Forte”, tendo os prefeitos de Wanderlândia, Eduardo Madruga, e de São Sebastião do TO, Adriano Rodrigues, como 1° e 2° vice-presidentes, respectivamente.

Mariano obteve o consenso de mais cinco pretensos candidatos à presidência da ATM, que colocaram seus nomes a disposição dos gestores municipais. Além de sua pré-candidatura anunciada ainda em 2016, os nomes dos prefeitos Eduardo Madruga (Wanderlândia), Fernandes Rodrigues (Figueirópolis), Laurez Moreira (Gurupi), Marlen Ribeiro (São Félix do Tocantins) e Wagner Gentil (Arraias) eram discutidos e defendidos entre os chefes do executivo municipal. No final do mês de janeiro o consenso foi estabelecido entre os prefeitos e a candidatura única de Mariano oficializada.

União

O presidente eleito destacou em seu discurso de vitória que a união dos prefeitos é fundamental para o fortalecimento da ATM. “A ATM deve estar unida permanentemente para que possamos ter a força necessária em continuarmos o trabalho do presidente João Emídio e mantermos a independência conquistada pela Associação. Vamos trabalhar com questões que lidam diretamente com o desenvolvimento do Estado, participando de fóruns e conselhos, além de atuarmos com uma das principais deficiências dos Municípios: falta de mão de obra qualificada, que será sanada com a implantação da Escola de Gestão da ATM”, anunciou Jairo Mariano.

Dever cumprido

Elogiado pelos prefeitos, vereadores, autoridades políticas e institucionais, além da imprensa, o presidente da ATM, João Emídio de Miranda, revelou a sensação de dever cumprido no comando da entidade municipalista. “Desde que assumi a ATM em 2015, passamos a trabalhar fortemente em defesa das gestões municipais, angariando e recebendo recursos, desburocratizando processos, capacitando gestores e servidores, lutando pela reforma do Pacto Federativo e pelo fortalecimento da ATM e dos Municípios tocantinenses”, disse Emídio, ao pregar que a união dos prefeitos é crucial para que a ATM se apresente forte diante dos demais poderes. Dos 139 municípios tocantinenses, 134 estão filiados à entidade.

Presenças

As eleições da ATM contaram com a participação de aproximadamente 70 prefeitos, além de vereadores e secretários. A solenidade teve a participação da deputada Federal, Josi Nunes, do presidente da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS), Eder Fernandes, do sub-prefeito da região Sul de Palmas, João Campos e do primeiro presidente da ATM, o ex-prefeito de Guaraí, Manoel de Paula Bueno, na condição de Secretário de Articulação Política, representando o Governador Marcelo Miranda.

A posse da diretoria e conselhos Deliberativo e Fiscal da ATM para o biênio 2017/2018 ocorrerá no dia 03 de março, no escritório da Associação, em Palmas.

Chapa “ATM Forte”

Diretoria

Presidente: Jairo Soares Mariano – Prefeito de Pedro Afonso

1º. Vice-presidente: Eduardo Silva Madruga – Prefeito de Wanderlândia

2º. Vice-presidente: Adriano Rodrigues de Moraes – Prefeito de São Sebastião do Tocantins

1°. Diretor Administrativo: Fernandes Martins Rodrigues – Prefeito de Figueirópolis

2°. Diretor Administrativo: Fabrício Viana Camelo Conceição – Prefeito de Paranã

1°. Diretor Financeiro: Márcio Pinheiro Rodrigues – Prefeito de Itapiratins

2°. Diretor Administrativo: Yaporan da Fonseca Milhomem – Prefeito de Ponte Alta do Bom Jesus