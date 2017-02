O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), Roberto Pires, participou nessa quinta-feira, 09/02, da inauguração das novas instalações do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em Açailândia, sul do estado do Maranhão, representando o presidente da CNI, Robson Andrade.

A agenda incluiu solenidade de assinatura para início da construção de nova unidade do Serviço Social da Indústria (SESI) em Imperatriz e visita à indústria siderúrgica Aço Verde (Açailândia) acompanhada por empresários, conselho e diretores da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA) e CNI.

Nova escola

O trabalho de formação do Senai e ampliação de sua base de operações ganhou um novo espaço de mais de 4 mil metros quadrados, com capacidade para atender 5 mil alunos e modernos equipamentos em Açailândia. Em seu pronunciamento, Pires destacou que as ações do Sistema Fiema, presidido por Edilson Baldez, vão ao encontro da estratégia da CNI de aumentar a competitividade e promover a sustentabilidade da indústria brasileira por meio do Sesi e do Senai.

Ressaltou também que o ensino profissionalizante “abre as portas para milhões de jovens que chegam ao mercado de trabalho com a tarefa de construir o presente e o futuro do país”. “A qualidade da educação profissional do Senai pode ser notada quando constatamos que 94% das empresas preferem os alunos dos nossos cursos ao contratar seus trabalhadores, e que quase 70% dos nossos estudantes estão empregados”, disse Roberto Pires.

O Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Senai em Açailândia ganhou o nome do diretor geral do Departamento Nacional da instituição, Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti, presente no evento. O prefeito municipal de Imperatriz, Francisco Ramos, o de Açailândia, Juscelino Oliveira, o diretor de Operações do Sesi Nacional, Marco Tadeu, o diretor de Serviços Corporativos da CNI, Fernando Trivellato, diretores do Sistema Fiema, entre outras autoridades também participaram dos eventos.