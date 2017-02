Em comemoração aos 51 anos da cidade de Novo Jardim, localizada na região sudeste do estado, a 355 km de Palmas, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) e a Prefeitura realizam nesta sexta-feira, 10, a 1ª feira da agricultura familiar.

O evento tem como objetivos abrir novos mercados de comercialização para os agricultores, divulgar a produção local, além de oferecer à população alimentos saudáveis e com melhores preços.

Segundo o técnico do Ruraltins, Antônio Conceição, responsável pela mobilização dos agricultores, o encontro acontecerá na Feira Coberta, no centro da cidade, com a participação de 50 expositores. No espaço, a população encontrará diversos produtos típicos da agricultura familiar como, hortaliças, verduras, frutas, doces, bolos, queijos, biscoitos, ovos e artesanato.

“A feira é uma grande oportunidade tanto para a comunidade, que passa a conhecer os alimentos cultivados no município, quanto para os agricultores que tem um canal direto de negociação e geração de renda”, avalia o técnico, acrescentando que a ideia é fazer com que a feira aconteça uma vez por semana na cidade.

As Feiras da Agricultura Familiar são uma parceria do Governo do Estado e as prefeituras, com execução do Ruraltins. Em 2017 estão previstas a realização de sete feiras, contemplando todas as regionais do órgão, com datas a definir.