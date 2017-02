A atividade física que você precisa ou quer praticar, o Sesc em Palmas tem. E a grande novidade desse ano é a criação da turma de balé fit para adultos no Centro de Atividades Sesc, (502 Norte), às terças e quintas-feiras, das 20h às 20h45. O valor da mensalidade é de R$ 25,00 para comerciário e dependente e de R$ 50,00 para usuário. O início das aulas será no dia 14 de fevereiro. No Tênis Sesc, (Aureny III), também há várias opções de diversas modalidades esportivas oferecidas durante todo o ano.

Estão disponíveis ainda no Centro de Atividades as modalidades: avaliação física; balé (para crianças de 05 a 10 anos); futebol society infantil; futsal infantil; hidroginástica (a partir de 14 anos e 3ª idade, 55 anos em diante); jazz (a partir de 11 anos); judô (a partir de 06 anos); musculação (a partir de 16 anos); musculação livre; natação bebê (de 06 meses a 02 anos); natação infantil (de 03 a 05 anos); natação (a partir de 08 anos); pilates de solo; ritmos (a partir de 14 anos); treinamento funcional; e zumba (a partir de 14 anos).

Já no Tênis Sesc as modalidades oferecidas são: avaliação física; futebol society; hidroginástica (a partir de 14 anos e 3ª idade); judô (a partir de 06 anos); jump (a partir de 14 anos); musculação (a partir de 16 anos); musculação livre; musculação promocional (a partir de 16 anos); natação; tênis de campo; treinamento funcional e zumba.

Essas modalidades são disponibilizadas em dias determinados da semana, de segunda a sexta-feira, com horários variando de 06h às 22h30. Os valores são diferenciados para comerciário/dependente e usuário.

Mais informações acerca das modalidades esportivas oferecidas pelo Sesc em Palmas, procurar a Central de Atendimento no Centro de Atividades e no Tênis Sesc.