Um micro-ônibus caiu no Mirante da Serra de Taquaruçu, local que dá acesso à trilha da cachoeira da Roncadeira, na manhã deste domingo, 12. O acidente deixou 1 pessoa ferida e 1 falecida.

Por volta das 8 horas da manhã uma aeronave esquilo B3 do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), com um médico à bordo deslocou-se para o resgate aeromédico da vítima ferida. A aeronave aguardou até que os militares do Corpo de Bombeiros e os enfermeiros do Samu retirassem as vítimas das ferragens do veículo acidentado.

Assim que o trabalho terminou, foi constatado que uma das vítimas, uma senhora de iniciais S.T.M, 61 anos de idade havia falecido no local do acidente. A equipe do Ciopaer, juntamente com a equipe do Samu, realizou a estabilização da segunda vítima, um senhor de iniciais T.A.C, também de 61 anos e constatou que o homem havia sofrido várias lesões e poli traumatismo.

Por volta das 11h15 a aeronave deixou as proximidades do local do acidente e deslocou-se com a vítima ferida para o Hospital Geral de Palmas (HGP), onde o homem foi entregue aos cuidados da equipe médica.