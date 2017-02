Depois de alguns anos sem a festa de momo a cidade de Itacajá, na região nordeste do Tocantins, terá este ano a animação de duas noites de carnaval patrocinadas pela Prefeitura Municipal. O Itafolia acontece nos dias 25 e 26 de fevereiro, sábado e domingo, com a participação de blocos em circuito montado na Avenida Presidente Dutra.

A animação ficará por conta de três grupos musicais. No sábado, 25, os foliões serão animados pelas bandas Raposinha do Acordeon e Valb e Cia. E no domingo, 26, os blocos terão a companhia da banda Viola D’Júnior, de Palmas. “Fizemos um esforço muito grande para retomar o carnaval de nossa cidade. Estamos felizes de poder oferecer ao nosso povo diversão e alegria nesses dias”, diz o prefeito de Itacajá, Clayton Barros.

Dois blocos estão sendo organizados para o Itafolia: “Cheguei e Arrasei”, que reúne a juventude local, e o bloco “100 por hora”, com os carnavalescos mais experientes. A folia de rua também terá blocos independentes e a tradicional “pipoca” em todas as noites. “Para melhor receber o folião teremos estrutura de banheiros, bares e quiosques de alimentação. Esperamos um grande número de visitantes para movimentar a economia de nossa cidade”, conclui o prefeito Clayton Barros.