A Polícia Militar prendeu na manhã deste último sábado, 11, na cidade de Paraíso do Tocantins, três indivíduos de 19, 20 e 22 anos, e apreendeu um menor infrator, 16 anos, acusados de associação criminosa. Com o bando os policiais apreenderam dois revólveres calibre 38, 32 munições de mesmo calibre intactas, uma munição de calibre 12 intacta, uma porção de substância análoga ao crack, uma TV de 32 polegadas, um aparelho celular, bem como vários outros objetos de procedência duvidosa. Os suspeitos e o material apreendido foram localizados em duas residências no Setor Nova Fronteira.

Os policiais receberam informações sobre possíveis foragidos que estariam em duas residências no Setor. Diante do levantamento realizado os policiais organizaram uma ação conjunta com equipes do serviço ordinário e Força Tática do 8º Batalhão da PM, para a captura dos suspeitos. Na primeira residência os policiais realizaram buscas e localizaram dois dos indivíduos, um deles estava com um revólver calibre 38 e 20 munições de mesmo calibre, o menor foi apreendido com um revólver calibre 38 e seis munições em seu poder. No local os policiais localizaram ainda a TV e o aparelho celular de origem duvidosa.

Na outra residência localizada no mesmo bairro os policiais encontram os outros dois integrantes do bando. Um dos suspeitos estava com seis munições de calibre 38 e outra de calibre 12, já o outro envolvido foi encontrado com uma porção de substância análoga ao crack no bolso. Ainda no local foram apreendidos outros objetos de origem duvidosa. Os quatro acusados e todo material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis. Todos os envolvidos já possuem passagem pela polícia.

Mais duas armas de fogo apreendidas em Abreulândia

Ainda na noite do mesmo dia, já na cidade de Abreulândia, os policiais militares apreenderam duas armas de fogo, espingardas de fabricação artesanal, tipo “por fora” e dois facões, que estavam em poder de dois suspeitos em uma camionete S10 de cor preta, placa de Paraíso do Tocantins-TO.

A equipe da PM na cidade recebeu denúncia sobre uma camionete que estaria trafegando na cidade com dois indivíduos em atitude suspeita. Diante das informações os policiais realizaram patrulhamento e conseguiram abordar os suspeitos que foram submetidos à busca pessoal e veicular.

No interior do automóvel os policiais localizaram as armas de fogo e os facões. Os homens de 24 e 39 anos, assim como o veículo e todo material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os encaminhamentos legais.