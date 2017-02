O Batalhão de Polícia Militar Ambiental, BPMA, realizou neste final de semana, entre os dias 11 e 12, a apreensão de cerca de 400 metros de rede oriundos da pesca predatória, em Pedro Afonso. Além disso, os policiais militares recuperaram um caminhão furtado cuja placa estava clonada e realizou a captura e soltura de uma jiboia, em Palmas.

No domingo, 12, durante a realização de um patrulhamento aquático no rio Tocantins entre os municípios de Pedro Afonso e Tupirama, os policiais militares apreenderam diversos materiais de pesca predatória, inclusive cerca de 400 metros de redes.

O Estado do Tocantins ainda está na Piracema, nesse período defeso ficam proibidos o transporte, a comercialização, o beneficiamento e a industrialização de espécimes provenientes da pesca. Em relação aos estoques de peixes in natura, congelados ou não, existentes nos frigoríficos, peixarias, bem como nos pontos de venda, a medida estipula que os mesmos deverão ser declarados em formulários padronizados do Naturatins, até um dia anterior ao início do período de defeso.

Captura e soltura de animal silvestre

Em Palmas, por volta das 14 horas, do domingo, dia 12, policiais militares foram acionados para capturar um animal silvestre que atravessava a Avenida LO-05, na Quadra 303 Sul. A cobra da espécie jiboia oferecia riscos de acidentes.

O devido procedimento de captura e de soltura da cobra na mata foi feito pelo BPMA, que alerta que essa espécie se alimenta de pequenos animais como ratos, aves, dentre outros, e costuma se aproximar das residências em busca de presas. Essa cobra não é peçonhenta, ou seja, não possui veneno, porém todo manejo deve ser realizado por pessoas habilitadas para evitar acidentes.

Localização de veículo furtado

No último sábado, 11, por volta das 10 horas, os policiais militares realizavam patrulhamento quando localizaram um caminhão cuja placa apresentava sinais de adulteração, nas imediações da Praia das Arnos. Após a checagem constatou-se que o veículo havia sido furtado no dia anterior próximo a um shopping na capital. O veículo foi apresentado na Delegacia de Polícia para os devidos fins.