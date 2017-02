Técnicos da Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos (Seinf) estiveram reunidos nessa segunda-feira, 13, com representantes da Associação de Moradores da Quadra 1.303 Sul (Asmosul) para apresentar o pré-projeto de mobilidade e acessibilidade urbana da quadra. O objetivo foi ouvir as opiniões dos representantes para a construção de um projeto final que atenda as demandas e necessidades dos moradores.

O pré-projeto prevê melhorias públicas como pista de cooper, ciclovia, calçamento, praça, academia comunitária, mobiliário urbano, dentre outros equipamentos públicos. “O foco principal desse projeto é promover a qualidade de vida dos moradores, diminuindo a marginalização na quadra. Os equipamentos urbanos vão promover uma socialização, através de espaços de convivência, entre eles próprios e com moradores das quadras vizinhas”, explica Paulo César Benfica, diretor de Planejamento Urbano da Seinf.

Para o presidente da Asmosul, Ademir Pereira, a proposta vem de encontro aos anseios dos moradores da 1.303 Sul. “A gente tem procurado fazer um trabalho de conscientização dos moradores para que cuidem do nosso espaço. E um projeto de acessibilidade e mobilidade como esse vai se somar aos nossos esforços de deixar a nossa quadra mais bonita e fazer dela uma referência para as outras quadras de Palmas”, comentou.

Através do projeto de mobilidade e acessibilidade urbana, a Seinf busca propiciar mais um benefício à população que já foi contemplada com 452 unidades habitacionais e infraestrutura da quadra.