O governador Marcelo Miranda cumpre agenda de trabalho nesta quarta-feira, 15, em Brasília (DF), onde terá audiência às 15 horas com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e às 18h30, com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, solicitada pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central.

No Ministério da Agricultura, Marcelo Miranda deverá apresentar demandas relacionadas à realização da 17ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2017), que ocorrerá de 9 a 13 de maio, e ao setor da pesca.

Com o ministro do STF, os governadores integrantes do Consórcio Brasil Central vão tratar de assuntos relacionados ao novo Código Florestal.