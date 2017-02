Policiais militares do 5º Batalhão em Porto Nacional prenderam nesta última segunda-feira, 13, três suspeitos de furto em residências no setor Tropical Palmas, e localizaram um veículo roubado próximo à rodovia TO-050.

Suspeitos de vários furtos na cidade, os envolvidos comercializavam televisores em uma rede social denominada “Feirão do Face”. Após a identificação de dois indivíduos, os mesmos foram presos e informaram a localização de quatro aparelhos televisores que estavam na residência de um terceiro suspeito, no mesmo setor.

Todos os envolvidos e os objetos apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as demais providências.

No início da noite do mesmo dia, os policiais militares também localizaram um veículo Fiat Strada de cor prata, sem rodas, na rodovia TO 050, próximo a um matagal. O veículo possuía registro de roubo e foi apresentado à delegacia para as medidas cabíveis.