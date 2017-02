A partir desta terça-feira, 14, a presidência do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Araguaína (IMPAR) está sob o comando de Wagner Rodrigues Barros, que era o secretário chefe de Gabinete da Prefeitura de Araguaína. A Portaria nº 283 da nomeação do novo presidente do Instituto foi publicada no Diário Oficial do Município nº 1264, dessa segunda-feira, 13.

Já no cargo de secretário chefe assume Carlos Murad, que era o presidente do IMPAR no período de 2013/2016.

Atribuições do Impar

O Instituto é responsável por garantir a prestação dos benefícios previdenciários aos segurados da gestão municipal. O Impar gere o regime próprio de previdência, estabelecido por lei, tudo sob orientação, controle e fiscalização do Ministério da Previdência Social.

Os servidores municipais contribuintes têm direito a aposentadoria por invalidez, compulsória, por idade e tempo de contribuição, auxílio doença, salário maternidade, salário família, pensão e auxílio reclusão.

Atribuições da Chefia de Gabinete

O chefe de gabinete é responsável por desenvolver assessoramento ao prefeito no desempenho de suas atribuições, bem como tomar providências e iniciativas relacionadas à agenda política e de compromissos, atender aos pedidos de audiências e visitas, além de orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos do Gabinete e representar oficialmente o prefeito, sempre que para isso for credenciado, entre outras.

Perfil Wagner Rodrigues Barros

Graduado com larga experiência na gestão pública. Foi Secretário Parlamentar da Câmara dos Deputados entre 2003 e 2012. Tem experiência no Orçamento Geral da União de 2003 a 2012, Serviços de Elaboração de Emendas e Acompanhamento Orçamentário – Câmara dos Deputados e Ministérios entre 2003 e 2006. Também foi coordenador regional da Área de Negócios do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Tocantins – FIETO/SESI/SENAI – 1999 a 2001. Possui formação em Orçamento Público: gestão financeira, elaboração de emendas, execuções orçamentárias e receitas oriundas de impostos. Foi secretário-chefe de Gabinete de Araguaína de 2013 a 2016.

Perfil Carlos Murad

Graduado em Administração de Empresas, assessora o prefeito eleito desde 1998, na Fieto, na Câmara dos Deputados e na Secretaria das Cidades. Foi presidente do IMPAR de 2013 a 2016.