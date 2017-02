Com o tema “Somos todos Gestores - Juntos e integrados no fortalecimento do SUS no Tocantins”, acontece nos dias 20 e 21 deste mês, no auditório do Palácio Araguaia, o Acolhe SUS, evento realizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (Cosems/TO) e colaboração da Organização Pan- Americana de Saúde (Opas), Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Associação Tocantinense dos Municípios (ATM) e Conselho Estadual de Saúde (CES).

O Acolhe SUS tem como objetivo promover a integração entre os gestores municipais, estadual e Ministério da Saúde, bem como a divulgação de informações acerca da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), regionalização, financiamento e Redes de Atenção à Saúde para benefício dos usuários do SUS.

Contando com a presença do secretário executivo do Ministério da Saúde, Antônio Carlos Figueiredo Nardi, e do presidente do Conasems, Mauro Guimarães Junqueira, que vai palestrar sobre o tema “Somos todos Gestores”, o evento já tem confirmada a participação de 138 municípios tocantinenses. As inscrições para o evento continuam abertas e podem ser feitas no site da Secretaria de Saúde (www.saude.to.gov.br).

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Marcos Musafir, este será um momento importante para todos os gestores. “É uma ocasião de ouvirmos as demandas, auxiliarmos e buscarmos alinhar junto aos municípios a melhor forma de otimizarmos as ações do SUS, com foco no paciente que, sem dúvida, será o maior beneficiado”, afirmou.

O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins, Vânio Rodrigues, destacou que o evento “vai despertar nos novos gestores a necessidade de arranjos organizativos para o financiamento do SUS, aprimorando a utilização dos recursos financeiros disponíveis e observando a importância da gestão do SUS de forma solidária e cooperativa”.

Na ocasião serão distribuídos materiais do Conasems e um manual de orientação do Tocantins, elaborado por técnicos, para que os secretários desenvolvam uma relação mais integrada com a Secretaria de Estado da Saúde e Ministério da Saúde.

Programação Prévia

20 de fevereiro - Tarde

13h 30- Credenciamento

14h-

Mesa: A Rede de Atenção à Saúde como estratégia de organização dos serviços de saúde

Coordenador: Daniel B. Zemuner – Apoiador da Rede Cegonha e Rede de Urgência e Emergência.

-A Atenção Primária como ordenadora da Rede de Atenção à Saúde - Gilian Cristina Barbosa –Diretora da Atenção Primaria - SES/TO

-Território atuante: Importância da Vigilância em Saúde para qualificação das ações, dos serviços e da gestão do sistema - Liliana Rosicler Fava – Superintendente de Vigilância, Promoção e Proteção à Saúde - SES/TO

-A Regionalização no Tocantins – Carlos Felinto - Superintendente de Políticas de Atenção à Saúde

-Consórcios em saúde: uma possibilidade de implementar os serviços de forma regionalizada - Luiza Regina - Superintendente de Planejamento

-Contextualização das redes temáticas no Estado do Tocantins – Paola Cabral Grande Kreuscher -SPAS/DAE/GASPD SES/TO

-Compatibilização dos Instrumentos de Planejamento para a Gestão do SUS com os Instrumentos de Planejamento Governamental Geral - Mísia Saldanha – Diretora de Instrumentos de Planejamento para a Gestão do SUS- SES/TO

17h- Debate

17h 40- Informes

-Saneamento Básico e Ambiental e Controle Social - Selestina Delmundes Bezerra / Superintendente Estadual substituta da FUNASA

-Estruturação do Conselho de Saúde - Juliano do Vale / Presidente do Conselho Estadual do Tocantins

18h às 19h- Intervalo

19h- Abertura Oficial - Noite

19h10- Apresentação Cultural

19h20- Vídeo educativo: Febre Amarela

19h25- Composição da Mesa de Abertura

19h 55- Assinatura do Termo de Cooperação entre o Estado do Tocantins e Organização Pan Americana de Saúde – OPAS.

20h- Seminário de Abertura: “Somos todos Gestores: Juntos e integrados no fortalecimento do SUS no Tocantins”.

Palestrante: Mauro Guimarães Junqueira - Presidente do CONASEMS.

20h30- Debate

Mediador: Joaquim Molina - Representante da OPAS/OMS no Brasil

Debatedores:

- Vânio Rodrigues de Souza - Presidente do COSEMS/TO

- Marcos E. Musafir - Secretário de Estado da Saúde – SES/TO

-Antônio Carlos Figueiredo Nardi - Secretário Executivo do Ministério da Saúde – MS

21 de fevereiro – Manhã – Atividades simultâneas

08h30- Apresentação das atividades a serem desenvolvidas simultaneamente no período da manhã.

Atividade 1-

Relato de experiência: Auditório do Palácio Araguaia.

Coordenadora: Liliana Rosicler Fava – Superintendente de Vigilância, Promoção e Proteção à Saúde - SES/TO

Mediador: Diego Gonzales – Diretor da Bireme OPAS/OMS

09h- Experiência exitosa 1: Sala Estadual de Enfrentamento ao Aedes - Evesson Farias de Oliveira /Gerente Técnico das Arboviroses.

09h30- Experiência exitosa 2: A imunização como eixo de trabalho da Atenção Primária: experiência exitosa de Brasilândia - Francisco da Chagas Teixeira Neto/Coordenador Municipal da Atenção Primária em Saúde.

10h- Experiência exitosa 3: A experiência do município de Xambioá no combate ao Aedes - Vanderlan Carvalho do Nascimento - Coordenador de Endemias de Xambioá.

10h30- Experiência exitosa 4: Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade do Atendimento na Atenção Básica: uma experiência de gestão em Sítio Novo do Tocantins - Rosemeire Vieira Pereira Aquino, enfermeira no município de São Miguel do Tocantins.

11h- Experiência exitosa 5: Contribuições do Programa Mais médicos no Estado do Tocantins - Diretora da Atenção Primaria - SES/TO

11h30- Debate

Atividade 2-

Visita ao Integra Saúde, na sede da Secretaria de Estado da Saúde.

09h- Equipe 1:

Secretários de Saúde da Região do Bico do Papagaio e da Região Amor Perfeito;

09h45- Equipe 2:

Secretários de Saúde da Região Cerrado Tocantins Araguaia e da Região Capim Dourado;

10h30 - Equipe 3:

Secretários de Saúde da Região Médio Norte Araguaia da Região Cantão;

11h15- Equipe 4:

Secretários de Saúde da Região Sudeste da Região Ilha do Bananal;

Atividade 3-

Acolhimento aos gestores pelas Superintendências da SES - atendimento com orientações no Hall do Palácio Araguaia.

09h às 12h.

Superintendência de Planejamento

Superintendência de Políticas de Atenção à Saúde

Superintendência de Vigilância, Promoção e Proteção à Saúde

Superintendência de Gestão Profissional e Educação na Saúde

Superintendência Executiva do Fundo Estadual de Saúde

12h às 13h30- Intervalo - Tarde

14h- Mesa Redonda: Interface do trabalho entre a Vigilância em Saúde e Atenção Primária em situações prioritárias.

Coordenadora da mesa: Marleide Aurélio da Silva – Assistente Social, Sanitarista e Especialista em Planejamento/ SUPLAN/SES-TO.

Temáticas:

13h30

Arboviroses: um desafio para a Vigilância e Atenção Primária no Tocantins. Mary Ruth Batista Glória Maia - Diretora de Vigilância Epidemiológica de Doenças Vetoriais e Zoonoses

13h50

A contribuição da vigilância para o enfrentamento da sífilis na atenção primária. Adele Schwartz Benzaken - Médica Sanitarista / Diretora do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle de IST/HIV/AIDS e Hepatites Virais – Ministério da Saúde.

14h10

Imunização: integração no processo de trabalho diário entre Atenção primaria e vigilância em saúde no controle das doenças imunopreveníveis. Ernesto Isaac Montenegro Renoiner - Enfermeiro/ Consultor técnico do Programa Nacional de Imunização /SVS – Ministério da Saúde

14h30

Integração da vigilância em saúde e Atenção Básica para eliminação da Hanseníase como problema de saúde pública. Carmelita Ribeiro Filha - Fisioterapeuta / Coordenadora-Geral de Hanseníase e Doenças em Eliminação – Ministério da Saúde

14h50

PMAQ: ferramenta para Avaliação e Melhoria da Atenção Básica – Gilian Cristina Barbosa - Diretora de Atenção Primaria/ SES - TO.

15h10

Prontuário Eletrônico: Qualificando a Gestão da Informação na Atenção Básica- Iatagan de Araújo Barbosa Gerente de áreas estratégicas e Cuidados Primários /DAP/SES-TO.

15h30- Debate

16h- Encerramento