Estudantes oriundos de escolas públicas, da Região Norte, pretos, pardos e indígenas são maioria entre os ingressantes na Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 2017.

De acordo com dados do perfil socioeconômico dos aprovados e matriculados na primeira chamada regular do processo seletivo, 77% das 996 vagas de cursos de graduação da UFT já ocupadas, tanto no primeiro quanto no segundo semestres deste ano, foram destinadas a alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. Além disso, 76% do total dos novos alunos se declararam negros, pardos ou indígenas.

Com relação às modalidades de concorrência, 40% dos matriculados ingressaram pelo sistema universal e 60% por meio dos sistemas de cotas e ações afirmativas, que preveem reserva de vagas para estudantes de escolas públicas nos termos da Lei nº 12.711 e também para quilombolas e indígenas, conforme os critérios estabelecidos pela própria UFT.

Os dados também mostram que mais da metade (52%) dos já matriculados na universidade para o ano de 2017 são da região Norte, sendo 43% do próprio estado do Tocantins. Goiás e Maranhão são, respectivamente, o segundo e o terceiro estados com mais novos estudantes na Instituição. Apesar da concentração regional, a Universidade recebeu matrículas de estudantes de 25 estados e do Distrito Federal.

"Esse panorama só confirma o que vem ocorrendo em todas as edições do Sisu: que a UFT vem conquistando visibilidade e atratividade para candidatos de outros estados, sem deixar de atender, principalmente, a demanda local e regional. Além disso, esse perfil reflete a própria formação do estado do Tocantins, que é multicultural, e essa também é a 'cara' da nossa Universidade", analisa a pró-reitora de Graduação da UFT, Berenice Aires, ressaltando que ainda é cedo para uma análise mais aprofundada. Isso porque os dados são parciais, já que mais de 2,3 mil vagas ofertadas pela Universidade este ano ainda devem ser preenchidas com candidatos da Lista de Espera do Sisu e com o Processo de Seleção Complementar (PSC).

O resultado da Lista de Espera do Sisu deve ser divulgado nesta próxima quarta-feira (15), e as matrículas destes novos classificados ocorrem nos dias 17, 20 e 21 de fevereiro.

Todos os documentos relacionados à esta edição do Sisu na UFT podem ser conferidos em www.uft.edu.br/sisu2017.

Perfil dos novos alunos da UFT (Matriculados na primeira chamada regular do Sisu 2017)

Matriculados por Estado Tocantins 424 43% Goiás 129 13% Maranhão 114 11% Pará 83 8% São Paulo 47 5% Distrito Federal 35 4% Bahia 31 3% Minas Gerais 25 3% Piauí 20 2% Ceará 14 1% Mato Grosso 11 1% Rio de Janeiro 10 1% Rio Grande do Sul 9 1% Pernambuco 8 1% Paraná 8 1% Santa Catarina 5 1% Paraíba 4 < 1% Rio Grande do Norte 4 < 1% Amazonas 3 < 1% Mato Grosso do Sul 3 < 1% Roraima 3 < 1% Espírito Santo 2 < 1% Alagoas 1 < 1% Amapá 1 < 1% Rondônia 1 < 1% Sergipe 1 < 1%

______________________________________________________________

Estudantes de Escolas Públicas X Privadas Públicas 762 77% Privadas 211 21% Não informado 23 2%

______________________________________________________________

Modalidade de Concorrência Ampla Concorrência 399 40% Lei 12.711 - Escola Pública - Pretos, pardos e indígenas - Renda sup. a 1,5 salário mínimo 246 25% Lei 12.711 - Escola Pública - Pretos, pardos e indígenas - Renda inf. a 1,5 salário mínimo 201 20% Lei 12.711 - Escola Pública - Renda inf. a 1,5 salário mínimo 47 5% Lei 12.711 - Escola Pública - Renda sup. a 1,5 salário mínimo 46 5% Cotas UFT Quilombolas 40 4% Cotas UFT Indígenas 17 2%

________________________________________________________________

Matriculados por Etnia Pardos 580 58% Brancos 231 23% Pretos 158 16% Indígenas 17 2% Amarelos 10 1%

__________________________________________________________