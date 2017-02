Encerram nesta próxima quinta-feira, 16, as inscrições de seleção para os cursos de Licenciatura em Matemática, Biologia, Física e Química e Bacharelado em Administração Pública. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem possuir certificado de conclusão do ensino médio (ou curso equivalente).

São 760 vagas ofertadas no processo seletivo, que tem como finalidade oferecer oportunidade a professores que atuam na educação básica e não possuam licenciatura. Os cursos disponibilizados permitem a formação continuada para dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica.

A Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) mantém 14 polos que ofertam cursos na modalidade Educação a Distância (EaD), por meio do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). A Universidade Federal do Tocantins (UFT) publicou edital no dia 26 de janeiro, com inscrições para o Processo Seletivo que visa ao preenchimento de 180 vagas em cursos de graduação em diversas áreas e Especialização Lato Sensu EaD em Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão Pública em Saúde.

Os cursos de graduação serão oferecidos na modalidade (EaD) nos seguintes polos: Alvorada, Ananás, Araguatins, Araguaína, Arraias, Cristalândia, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Palmas, Pedro Afonso e Porto Nacional. A UFT é a instituição responsável pelo processo seletivo, por Meio da Diretoria de Tecnologias Educacionais (DTE).

As informações completas podem ser conferidas em http://sites.uft.edu.br/dte/. Confira o edital completo no link http://migre.me/vYv8m.