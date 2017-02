Na última terça-feira, 14, uma ação conjunta realizada por policiais civis da 7ª Delegacia Regional de Colinas do Tocantins, comandados pela delegada regional Olodes Maria Oliveira Freitas, com apoio da Polícia Militar, resultou na prisão de cinco suspeitos de integrar uma organização criminosa responsável por cometer vários roubos, em Colinas e municípios vizinhos.

Conforme a delegada regional, Olodes, as investigações resultaram nas prisões de Adelson V. da C., 31 anos, José do A. S. Soares, 29 anos de idade, Carlos R. da S. S., 35 anos de idade, Marcos A. D. de O., 28 anos e Francisco R. da S. N., 58 anos de idade.

Ainda segundo as investigações da Polícia Civil foi apurado que os indivíduos presos residiam em Araguaína-TO, onde locavam veículos a fim de praticar os roubos em Colinas do Tocantins e, em seguida, voltam para Araguaína levando consigo os produtos roubados, os quais eram revendidos, naquele município.

Após trabalho investigativo, os setores de inteligência da Polícia Civil e da PM conseguiram identificar um veículo, VW, modelo Fox, de cor prata, com placas de Palmas/ TO, o qual estava sendo utilizado para a prática dos assaltos. Os agentes também conseguiram identificar o locatário do veículo e, desta maneira, na última terça-feira, 14, após praticarem mais um roubo, no centro de Colinas, os indivíduos fugiram com destino a Araguaína.

Porém, com as informações já colhidas durante os trabalhos investigativos, os policiais saíram em perseguição aos assaltantes, sendo que o VW Fox onde estavam, foi interceptado, após colidir com um baldrame de construção, em uma estrada vicinal, paralela a BR 153. No interior do carro, estavam Adelson, José do A. e Carlos R., os quais foram presos de imediato. Após realizar buscas no automóvel, os agentes localizaram e apreenderam diversos objetos roubados da residência, em Colinas, bem como um revólver calibre 38, municiado com seis projéteis intactos.

Em continuidade às investigações, em Araguaína, os agentes capturaram Marcos A., também acusado de integrar a organização criminosa e Francisco Ribeiro, acusado de receptar parte dos produtos roubados e também por participação na organização criminosa.

Considerando a complexidade dos crimes em apuração, onde se fazia necessário realizar vários reconhecimentos dos autores pelas vítimas e que já se encontrava em andamento procedimento de flagrante de parte da quadrilha, todos os presos foram apresentados a Delegada Regional de Colinas, Olodes Maria para a lavratura dos autos de prisão em flagrante por roubo e associação criminosa.

Após os procedimentos cabíveis, todos os indivíduos foram encaminhados à Cadeia Pública de Colinas, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.