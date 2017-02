A Polícia Militar prendeu nessa terça-feira, 14, um indivíduo de 31 anos, acusado de participação no roubo aos Correios da cidade de Wanderlândia. Em poder do suspeito os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com três munições intactas, a quantia de R$ 2.567,00 em espécie, um celular, além de uma motocicleta Honda Biz de cor preta, placa de Araguaína/TO, roubada na fuga.

Os policiais militares foram acionados por volta das 12h30 e informados sobre o roubo ocorrido na agência dos Correios localizada no centro da cidade. Quando os militares chegaram ao local os acusados já haviam fugido. A equipe da PM foi abordada por uma vítima, que informou ter tido sua moto roubada e utilizada para a fuga de um dos suspeitos do roubo aos Correios.

Durante as diligências para localizar os assaltantes os policiais conseguiram encontrar um dos suspeitos em fuga na BR 153, a alguns quilômetros de Wanderlândia, sentido Araguaína. Ele estava com a motocicleta Honda Biz roubada. O suspeito foi interceptado e submetido à busca pessoal, momento em que os policiais encontraram em seu poder a arma e parte do dinheiro roubado nos Correios.

O acusado foi reconhecido pelos funcionários da instituição como sendo um dos assaltantes. O envolvido e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Federal na cidade de Araguaína, para os procedimentos legais cabíveis. O acusado informou ainda que os outros dois comparsas do crime fugiram em uma motocicleta Honda Fan Vermelha, em direção à cidade de Babaçulândia.

A PM continua as diligências para localizar os demais envolvidos no assalto.