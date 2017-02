O prazo para apresentação de emendas parlamentares à Lei Orçamentária Anual de Palmas se encerra nesta próxima quinta-feira, 16. O projeto está em discussão na Comissão de Finanças, Tributação, Controle e Fiscalização na Câmara da Capital e após a elaboração e aprovação do relatório na Comissão, será encaminhado para votação em plenário.

De acordo com o presidente da Câmara, José do Lago Folha Filho o projeto está em fase adiantada de discussão. “O orçamento está com discussão avançada na Comissão, já discutimos com outras categorias como os servidores públicos municipais, recebemos as demandas da sociedade para que sejam contempladas da melhor forma possível”, informou.

O presidente ainda destacou: “todos os parlamentares estão empenhados e entendem a importância da aprovação do Orçamento o mais rápido possível”.