Moradores do Povoado Mumbuca, distrito localizado na zona rural de Tocantinópolis, foram surpreendidos por uma enchente na manhã dessa terça-feira, 14. Ribeirinhos que residem às margens do Rio Mumbuca, viram-se obrigados a se arriscarem na tentativa de salvar pertences, como móveis e eletrodomésticos.

A enchente é em decorrência das intensas chuvas que tem caído na região. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), tem emitido alertas em função das fortes chuvas no Tocantins, onde todo o Estado está em alerta amarelo, que significa que há possibilidade de tempestades e ventos fortes.

A rua que dá acesso a um dos balneários, foi totalmente alagada. “Tudo foi muito rápido, acordamos por volta das 5 horas da manhã com um grande barulho de água e em questão de minutos a água já estava invadindo as casas que ficam próximo do rio”, relatou um dos moradores.

Alguns residentes, até tentaram intervir para que os pertences não fossem levados pelas correntezas. “Não tivemos tempo de ajudar, algumas chácaras daqui são de pessoas que moram na cidade, e como estavam trancadas não pudemos fazer nada para tentar salvar alguns móveis e eletrodomésticos”, explicou uma moradora.

De acordo com a comunidade, desde o ano de 2009 que o Rio Mumbuca, um dos principais afluentes do Rio Tocantins, em Tocantinópolis, não repetia a situação. Águas tranquilas e perenes deram lugar a água barrenta e com fortes corredeiras.