O suplente de deputado estadual Stalin Bucar (SD) tomou posse na Assembleia Legislativa do Tocantins na manhã desta quarta-feira, 15. Ele ocupará o cargo de deputado durante o período de 121 dias em que o deputado Eduardo do Dertins (PPS) estará em licença médica. Logo no início da sessão, Stalin fez o juramento, conforme determina o regimento da Casa, sendo empossado em seguida pelo presidente Mauro Carlesse (PHS).

O requerimento de licença para tratamento de saúde de Eduardo do Dertins à Mesa Diretora foi lido na sessão dessa terça-feira, 14, no Parlamento. Segundo Bucar, Dertins pediu licença para realizar uma cirurgia. “Ele resolveu agora tirar uma licença médica para fazer uma operação que há muito tempo já deveria ter feito, que o está incomodando e que agora ele resolveu fazer. Então ele também quis hoje que eu tomasse posse pelo tempo determinado”, disse, enquanto agradecia àqueles que contribuíram para que estivesse hoje assumindo o cargo mais uma vez. Stalin foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2006,sendo reeleito em 2010.

Criticou a situação em que o Tocantins se encontra, afirmando que o Estado “vem piorando a cada ano” e responsabilizou a classe política, que, a seu ver, “ao invés de melhorar a vida do povo, está piorando”. Ele defendeu que os políticos devem "se agrupar" para ajudar o governador a fazer uma boa gestão em prol da população do Tocantins. Segundo Bucar, os eleitores “não merecem passar pelas dificuldades e situação em que se encontram”.

Em nome dos demais deputados, Wanderlei Barbosa (SD) usou a tribuna para desejar boas-vindas ao colega.

Outras licenças

Além de Dertins, está licenciado o deputado Eduardo Siqueira Campos, cuja vaga é ocupada pela suplente Solante Duailibe (PR). A partir desta quinta-feira,16, se licenciará o deputado Ricardo Ayres (PSB), para assumir o cargo de secretario municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Palmas. No Parlamento, será substituído pelo suplente Alan barbeiro (PSB)