Ex-reitor da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Alan Barbiero (PSB) tomou posse na manhã desta quinta-feira, 16, no cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Tocantins. Ele assume a vaga por tempo indeterminado, enquanto o titular, Ricardo Ayres (PSB), ficará afastado para ocupar o cargo de secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Palmas.

O deputado estadual Eli Borges (Pros) foi o escolhido para dar as boas-vindas ao novo deputado. Ele afirmou que o parlamentar toma posse num momento em que o Tocantins passa por sua maior crise, e defendeu que os poderes constituídos atuem de forma conjunta, mas independente. “Vossa Excelência quem da visão universitária, do espírito jovem, ousado, determinado, firme, que vem dos grandes debates sociais; que traz uma bagagem de profundo conhecedor do ser humano, de suas necessidades prementes, será um significativo somatório para esse poder”, declarou.

Alan Barbiero é um aliado do prefeito de Palmas, Carlos Amastha (PSB), e já é visto como defensor da gestão municipal no Parlamento estadual. Em seu discurso, ele atribuiu ao prefeito a responsabilidade por trazê-lo de volta à vida pública. Barbiero foi secretário municipal extraordinário de Energias Sustentáveis e antes secretário municipal de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Humano, na primeira gestão Amastha. O prefeito participou da solenidade de posse, com direito a fala no plenário.

Sinalizando a tônica de seus discursos no Parlamento, o ex-reitor criticou a gestão do governo Marcelo Miranda (PMDB) e defendeu a necessidade de romper com "as práticas políticas ultrapassadas”, uma clara alusão aos discursos de Carlos Amastha. “Eu tenho um respeito profundo pelo governador Marcelo Miranda, pela sua pessoa, mas o atual governo é pífio, ainda não demonstrou a que veio, não apresentou esse projeto e eu me sinto responsável em colaborar nessa transformação” , afirmou o parlamentar, continuando: “Eu acredito que estamos no momento é de fazer rupturas, nós precisamos; eu acompanho o nosso prefeito Amastha, e eu sei das necessidade de rompermos com as práticas políticas ultrapassadas nesse estado e eu gostaria de chamar a todos para se aliar a esse movimento”, disse.

Alan Barbeiro defendeu que o caminho para o Estado é “o crescimento”, por meio de projetos; e que os cidadãos e políticos precisam colaborar, criando um ambiente empreender para fortalecer a economia, observando as necessidades de todas os grupos sociais. “Um crescimento que dê conta de transformar a vida das pessoas mais vulneráveis”, disse.