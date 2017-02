A Unidade Armazenadora da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em Formoso do Araguaia, no Tocantins, começou a receber arroz em casca da safra 2016/17 dos estoques privados para guarda e depósito. A Conab espera receber mais de 300 mil sacas, a depender do fluxo da colheita na região.

O grão será secado e armazenado, conforme contratos de depósito. Na região, há um alto déficit de infraestrutura para secagem, e a Conab oferece este apoio aos agricultores. A unidade de Formoso do Araguaia conta com 14 silos de armazenagem, 12 silos de espera e 12 silos de resfriamento. A capacidade estática total é de 32 mil toneladas, sendo 28 mil t a granel e 4 mil t em armazém convencional.

Energia verde

A Unidade da Conab em Formoso do Araguaia é referência na secagem de grãos ambientalmente correta. A Unidade utiliza, nas fornalhas de secagem, lenha ecológica (briquetes) obtida por meio da compactação da casca do arroz.. A técnica evita a derrubada de árvores e reduz a produção de resíduos, uma vez que aproveita as sobras da produção. Os briquetes duram até três vezes mais do que a lenha convencional e são até cinco vezes menores, facilitando ainda o transporte do produto.

Serviço de Armazenagem

Para mais informações sobre os serviços de armazenagem da Conab, armazéns mais próximos e tarifas praticadas, acesse: http://www.conab.gov.br/conteudos.php?a=505&t=2