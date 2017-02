Depois dos últimos dias de chuva intensa em todo o Tocantins, o Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins alerta quanto aos perigos nas estradas. Os bombeiros orientam que caso o condutor esteja dirigindo durante fortes chuvas deve evitar trechos onde o nível da água esteja na altura do centro da roda do veículo ou acima. Caso não haja alternativa, o motorista deve passar pelo alagamento devagar, em primeira marcha, sem tirar o pé do acelerador, para que a água não seja aspirada pelo escapamento, o que pode danificar o motor.

O excesso de velocidade na pista molhada (acima de 80 km) pode causar o efeito "aquaplanagem", onde os pneus deslizam sobre o asfalto, ao passar por cima de uma lâmina d'água, o que faz com que se perca o controle de direção.

Outra dica importante é quando procurar um local alto local para se abrigar do mal tempo e não estacionar debaixo de árvores, placas de publicidade ou torres de transmissão de energia.

Em alguns municípios, além dos buracos, foram registrados casos de pessoas presas em carros durante alagamentos e que ao saírem dos veículos, foram arrastadas para bueiros. “Se o carro estiver estável e longe de galerias o ideal é esperar o volume de água escoar ou aguardar socorro”, destacou o major Alex Matos, coordenador de Sistema Integrado de Operações (Siop).

Acidente

Nesta última quarta-feira, 15, em Araguatins, um veículo de passeio saiu da pista e capotou. Os bombeiros foram acionados e felizmente não houve nenhuma vítima fatal.

O acidente aconteceu na TO-010, na zona rural, e, de acordo o próprio condutor do veículo, ele teria perdido o controle após colidir com buracos na pista. Os bombeiros orientaram o motorista do veículo quanto aos cuidados e decisões a serem tomadas ao se deparar com fortes chuvas na estrada. “Nesse caso o carro provavelmente perdeu o controle durante a frenagem e o veículo acabou saindo da pista e capotando, o ideal é sempre ficar atento aos trechos de buracos e diminuir a velocidade para evitar acidentes e danos aos veículos”, ressaltou o cabo Marlone Madeira, que atuou no atendimento da ocorrência.