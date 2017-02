O deputado federal Vicentinho Júnior (PR/TO) em audiência nesta quinta-feira, 16, com o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Leonardo Góes Silva, solicitou o empenho de recurso na ordem de R$ 20.000.000,00 (Vinte Milhões de Reais) destinados à construção de estradas vicinais para 18 municípios do Tocantins.

“Com as estradas vicinais evitamos também a criação de buracos, atoladouros e erosão, facilitando o escoamento da produção e o fornecimento dos insumos para as fazendas. O benefício imediato é o barateamento do transporte, diminuição de manutenção de veículos e satisfação dos usuários”, ressalta o deputado Vicentinho Júnior.

Confira os municípios e os valores:

- Ananás - R$ 1.000.000,00;

- Augustinópolis R$ 1.000.000,00;

- Chapada da Natividade R$ 1.000.000,00;

- Dois Irmãos do Tocantins R$ 1.000.000,00;

- Itaguatins R$ 1.000.000,00;

- Marianópolis do Tocantins R$ 2.000.000,00;

- Maurilândia do Tocantins R$ 1.000.000,00;

- Miranorte R$ 1.000.000,00;

- Monte Santo do Tocantins R$ 1.000.000,00;

- Pequizeiro R$ 1.000.000,00;

- Pindorama do Tocantins R$ 1.000.000,00;

- Ponte Alta do Tocantins R$ 1.000.000,00;

- Riachinho R$ 1.000.000,00;

- Rio dos Bois R$ 1.000.000,00;

- Sampaio R$ 1.000.000,00;

- São Miguel do Tocantins R$ 1.000.000,00;

- Tocantínia R$ 2.000.000,00;

- Tupiratins R$ 1.000.000,00;