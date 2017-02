Na manhã dessa quarta-feira, 15, na cidade de Gurupi, a Polícia Militar prendeu um homem de 20 anos, e apreendeu um menor infrator, 16 anos, acusados de roubo e cárcere privado. Em poder dos suspeitos a PM encontrou um aparelho celular, vários pertencentes das vítimas, a quantia de R$ 265,00 em espécie e uma espingarda calibre 20 com uma munição intacta, utilizada para manter as vítimas de reféns.

O roubo aconteceu por volta das 11h30, na Rua 05, em uma chácara do Setor Primavera, local onde dois homens armados com os rostos cobertos com camisetas, renderam o proprietário da chácara, juntamente com um adolescente. Uma testemunha acionou a PM através do telefone “190” informando sobre o fato, depois de observar a movimentação estranha no local.

Ao perceber a aproximação da PM, os autores mantiveram as vítimas trancadas na residência sob ameaças com a arma de fogo, momento em que a equipe de Força Tática do 4º BPM com o apoio de militares da Companhia Independente de Operações Especiais - CIOE, equipes do serviço operacional e do serviço de inteligência fizeram o cerco ao perímetro da casa e depois de negociação conseguiram a liberação das vítimas e a prisão dos acusados.

Os suspeitos, a arma de fogo e os objetos apreendidos em poder dos indivíduos, foram conduzidos e apresentados na Delegacia Central de Flagrantes para as devidas providências. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, os envolvidos no crime são reincidentes, tendo o maior de idade passagem pelo crime de roubo e tráfico de entorpecentes, já o menor infrator estava cumprindo medida socioeducativa no Centro de Internação Provisória de Gurupi, pela prática de ato infracional na modalidade roubo.