Apesar das aulas da Escolinha de Futebol Nilton Santos já terem retornado no início do mês de fevereiro, a direção do projeto, que é oferecido pela Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), segue recebendo inscrições da garotada que ainda não efetuou a matrícula. Para se inscrever, basta que os pais ou responsáveis procurem a sede do projeto, munidos de atestado médico, 2 fotos 3×4, cópia da certidão de nascimento ou identidade e comprovante de matrícula em alguma escola da rede pública ou privada de ensino.

Segundo o coordenador da escolinha, Carlos Ricardo dos Santos, a Escolinha de futebol é uma ótima oportunidade para que as crianças pratiquem atividades esportivas. “Nossa missão aqui é dar oportunidade aos garotos e garotas entre 7 e 17 anos para que eles possam desenvolver uma atividade esportiva. Caso não venha a ser um jogador de futebol, queremos vê-los se transformarem em grandes cidadãos”, ressaltou o coordenador.

Ao todo estão sendo oferecidas vagas nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. As matrículas e a permanência do aluno na escolinha são gratuitas. As inscrições podem ser feitas de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 11h e das 15h às 18h. Vale destacar que não existe data de encerramento das inscrições, já que as vagas são abertas o ano inteiro.

Atividades

Na manhã desta última quarta-feira, 15, vários alunos do projeto participaram das atividades, mesmo debaixo da fina garoa que caía. Os garotos estavam sendo acompanhados pelo professor Gilberto Souza. Ele disse que está muito feliz com o retorno das atividades da escolinha. “A minha felicidade é poder estar aqui na escolinha passando meus conhecimentos a estes meninos”, comentou o professor que faz parte do quadro da Escolinha Nilton Santos desde sua fundação no início de 2000.

Para João Victor, de 8 anos, estar participando do projeto é muito importante em sua formação. Segundo ele, como só estuda no período da tarde, pela manhã aproveita para participar dos treinamentos na escolinha. “Sonho em ser um jogador de futebol e, por isso, é preciso treinar muito para conseguir o objetivo e aqui com a ajuda dos professores tento aproveitar o máximo para o meu aprendizado”, comentou o aluno.

Projeto

A Escolinha Nilton Santos está localizada na Quadra 407 Norte, Alameda 8, nº 162, em Palmas, e atende, por semestre, mais de 200 crianças e adolescentes da região, com aulas gratuitas. Orientados por profissionais de educação física, o foco do projeto é o estímulo à iniciação esportiva aliado à cidadania.