Em seu discurso na tribuna durante a sessão ordinária desta quinta-feira, 16, o vereador professor Junior Geo (PROS) questionou a falta de vagas para crianças em séries iniciais em Centros Municipais de Educação Infantil de Palmas (CMEI). O parlamentar também propôs que o acesso de crianças que possuam qualquer tipo deficiência seja prioritário nas escolas públicas do município.

O vereador explicou que o ano letivo acaba de começar e ainda existem mais de mil crianças com até três anos sem vagas nos CMEI's." Ainda temos muitas obras de escolas paradas e essas crianças precisam estudar”, disse. Na oportunidade, Junior Geo também manifestou preocupação com a carência de vagas em escolas municipais para alunos com deficiência e pontuou que ainda enfrentam dificuldades para serem admitidos e afirmou que o poder público tem obrigação de inserir esses alunos na sociedade e garantir acesso aos estudos.

Para Geo, um dos caminhos da acessibilidade é a capacitação e por isso, o parlamentar convocou a sociedade e os professores para se inscreverem em cursos gratuitos que a Secretária Estadual de Educação está promovendo. “São mais de 100 vagas gratuitas que podem amenizar as dificuldades de acesso dos alunos com deficiência”, explicou.

O Curso

Estão sendo ofertadas 120 vagas para as formações da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e dos métodos de leitura e estudo da matemática para deficientes visuais: Sistemas Braille e Soroban, respectivamente. Os profissionais da Educação podem se inscrever até o dia 17 de fevereiro. Para o público geral, o período de inscrições é de 20 a 24 do mesmo mês.

Os interessados em participar devem procurar a Gerência de Educação Especial, localizado no Anexo II - Quadra 103 Norte, AV JK, Lote 145, munido de cópias do RG e do CPF. O Curso de Libras será realizado em três módulos com carga horária de 120 horas. Já nas capacitações dos Sistemas Braille e Soroban, a carga horária é de 80 horas. As aulas, previstas para iniciar no dia 6 de março, ocorrerão no Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual.