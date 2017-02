O Partido Verde no Tocantins (PV), agora renovado e com o desafio de administrar treze prefeituras no Estado, reúne-se nesta próxima sexta-feira, 17, em Palmas, para um seminário que irá discutir os desafios da Gestão Pública em tempos de crise. A meta do partido, segundo o presidente regional da Sigla, Marcelo Lélis, é contribuir para que os novos prefeitos façam uma gestão exemplar.

“O partido está no Estado todo, agora é um novo PV, e como nós estamos começando pela primeira vez essa experiência a frente dos Executivos municipais, resolvemos fazer esse encontro de trabalho, de capacitação e de preparo para as gestões. O partido vai trabalhar para que as gestões seja exemplares", disse Lélis. Segundo ele, o PV deixou de ser somente do centro e passou a ser um partido estadual.

Crescimento

Proporcionalmente, o PV do Tocantins foi o diretório que mais elegeu vereadores nas últimas eleições, um total de 63 eleitos, obtendo assim, 5,54%, do eleitorado no Estado, hoje correspondente a um total de 1.037.063 eleitores, o que somados, mostra que o partido obteve 47.185 dos votos válidos. Em segundo lugar aparece o Estado de São Paulo, que recebeu 5,16% dos votos válidos para o cargo de vereador e elegeu 430 vereadores. Os dados são da Executiva Nacional do Partido e foram divulgado logo após o período eleitoral do ano passado.

Outra marca histórica do PV de Tocantins nas eleições passadas, a nível nacional foi o número expressivo de prefeitos eleitos, 13 no total, o que representa 7,2% dos votos válidos no Estado. Em porcentagem, esse dado também coloca o Diretório Regional do PV no Estado em primeiro lugar no Ranking dos estados que mais elegeram prefeitos nas últimas eleições, já que o partido não tinha nenhum prefeito e conseguiu eleger 13 novos gestores. Ainda de acordo com os dados divulgados pela legenda, o Tocantins é seguido por São Paulo, que elegeu 33 prefeitos e Maranhão com sete prefeitos eleitos. A sigla hoje está presente com mandatos em 51 municípios.

Programação

Participam do seminário, o presidente Regional da Sigla, Marcelo Lélis, a vice-governadora do Estado, Cláudia Lélis, prefeitos, vereadores e lideres de Diretórios. Já as palestras serão ministradas pelo ex-deputado federal do PV e atual secretário de articulação institucional do Ministério do Meio Ambiente, Edson Duarte, pelo gerente do Programa AP3, do Ministério do Meio Ambiente, Dioclécio Ferreira da Luz, pelo diretor de Desenvolvimento Sustentável da Secretária Estadual de Meio Ambiente, Jânio Whashington e pelo Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas do Estado, Moisés Vieira Labre.