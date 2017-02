As empresárias Fernanda Melosi e Patrícia Ribeiro promovem, neste sábado, das 8 horas às 18 horas, o primeiro bazar “Com que Roupa eu Vou. Você não Pode Perder”. Realizado no salão social da Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins (OAB), em Palmas/TO, o bazar vai comercializar roupas novas e usadas a baixo custo. O evento tem o apoio da blogueira Evânia Ribeiro, Vivi da Celebrate Locações, do fotógrafo Andrey Rodrigues, da empresa Mídia 3 e da Clínica Vetfocus.

Conforme Patrícia Ribeiro, que é cerimonialista, a ideia do evento surgiu de modo informal, na garagem de Fernanda, que sediava uma pequena troca de peças de roupas entre as amigas. Com o tempo, a realização foi ganhando adeptas e adeptos e surgiram os patrocínios que vão permitir a realização deste primeiro bazar, que terá roupas sendo vendidas a partir de R$ 10, com pagamentos podendo serem feitos em dinheiro e nos cartões.