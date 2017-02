O Boletim da Defesa Civil Municipal, em Palmas/TO, prevê pancadas de chuva para esta sexta-feira, 17. O boletim também traz previsões para sábado, domingo e segunda-feira.

Nesta sexta, o dia poderá ter chuva de curta duração, acompanhada com trovoadas, a qualquer hora do dia. Os ventos poderão chegar a 7 km/h, com 98% de probabilidade de chuvas precipitação de até 5mm. A temperatura mínima é de 24º e pode chegar a 33º.

No sábado, 18, a previsão é de pancadas de chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qual quer hora do dia, com 75% de probabilidade de chuva com ventos que poderão chegar a 6 km/h, umidade relativa de mínima de 34% e máxima de 100%.

No domingo, 19, a probabilidade de chuva pode chegar a 60%, com precipitação de até 5mm. A temperatura mínima de 24ºC e máxima 33ºC. Os ventos podem alcançar a velocidade de 6km/h, e a umidade relativa do ar, a mínima de 39% e a máxima de 96%.

Já na segunda-feira, 20, a previsão é que a semana comece com pancadas de chuva, com chuvas de curta duração. A probabilidade de chuva pode chegar a 75% com variação de 5mm, e ventos com velocidade de 7km/h. A umidade relativa varia com mínima de 35% e máxima de 74% e temperatura mínima de 23ºC e máxima de 33ºC.