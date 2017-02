Na madrugada deste domingo, 19, policiais militares da Força Tática do 9º BPM em Araguatins foram acionados por moradores do povoado de Vila Falcão, no município de Araguatins, e receberam denúncia sobre um homem armado com um revólver calibre 38, a qual estaria ameaçando as pessoas e efetuando disparos com arma de fogo em plena via pública.

Segundo a PM, ao presenciar a chegada dos policiais ao local o autor evadiu pelos quintais e começou a efetuar disparos contra a equipe da PM. Ainda de acordo com a PM, o indivíduo conseguiu alvejar um dos policiais dá equipe na mão direita e após o ato, evadiu do local enquanto a equipe prestava socorro para o militar alvejado conduzindo até a cidade de Araguatins.

Após a saída dá equipe, o homem retornou ao povoado e aterrorizou novamente os populares, segundo a PM. De volta ao local com intuito de localizar o autor e prendê-lo, a PM iniciou bloqueio entre os povoados Natal e vila Falcão. O autor de porte de uma espingarda caseira calibre 20, realizou um novo ataque contra a equipe, atingindo o capô da viatura da PM.

Respondida a agressão, a PM conseguiu alvejar o autor que foi socorrido pela equipe até o hospital municipal de Araguatins, dando entrada com vida e transferido para o hospital regional de Augustinópolis, vindo a óbito logo em seguida.

Os policiais apresentaram junto a Delegacia de Polícia um revólver calibre 38 com quatro cápsulas deflagradas, uma espingarda calibre 20 e dois cartuchos intactos usados pelo indivíduo.