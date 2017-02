Dois indivíduos foram presos por tráfico de drogas, na madrugada deste domingo, 19, no setor Jardim Paulista, em Paraíso do Tocantins. Mais de 20 pedras de crack e vários objetos como perfumes, relógios, cordões de ouro e a quantia de R$ 909 em dinheiro foram apreendidos pela PM.

A equipe de policiais militares da Força Tática abordou um indivíduo de 54 anos e com ele encontrou quatro pedras de crack. Ele disse, segundo a PM, ter comprado os entorpecentes e apontou o local. Lá, em frente a uma residência, havia um indivíduo de 56 anos com três pedras de crack e com ele, os policiais militares ainda localizaram 15 invólucros de crack dentro de um sofá, cordões de ouro, perfumes, dois tablets e a quantia de R$ 909.

Os indivíduos e objetos foram apresentados na Delegacia de Polícia para os devidos procedimentos legais.