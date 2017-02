A deputada federal Josi Nunes (PMDB) esteve no final da tarde desta última sexta-feira,17, com o secretário de Administração do Estado do Tocantins, Geferson Barros, para tratar sobre as demandas dos profissionais da educação.

De acordo com a parlamentar, o secretário informou que o Governo do Estado deve pagar a progressão dos profissionais da Educação, referente ao ano de 2013, ainda na folha de fevereiro. “ Há uma expectativa muito grande para a inclusão deste pagamento já na folha de fevereiro. Acredito que o Governador Marcelo Miranda está, na medida do possível, cumprindo o seu compromisso com a categoria. No entanto, nós sabemos que ainda temos muitos desafios”, informou a deputada.

Defensora da categoria, Josi adianta que irá continuar acompanhando as demandas relacionadas a Educação no Tocantins. “ Nós temos acompanhado todas as demandas da categoria e continuaremos, junto com o Governado, buscando atender todas as reivindicações destes profissionais”, completou a deputada.