Com foco na demanda popular, os vereadores palmenses propuseram requerimentos que constam na ordem do dia para a sessão desta terça-feira, 21. Ao todo 49 matérias serão apreciadas pelos parlamentares, em sua maioria solicitando ao Poder Executivo soluções para problemas nas áreas de infraestrutura e serviços públicos.

De acordo com o presidente da Casa, José do Lago Folha Filho, as matérias que chegam para deliberação no plenário representam as necessidades da população encaminhadas aos parlamentares. “Diariamente recebemos essas demandas da sociedade, dos presidentes de bairros, que conhecem as necessidades e que buscam apoio dos parlamentares para solução de cada uma delas. A Câmara de Palmas está aberta para ser interlocutora da população”, afirmou.

Entre as matérias em pauta destacam-se as solicitações de providências para problemas de manutenção e serviços públicos em diversos setores da Capital, como: roçagem de mato, retirada de entulhos, galhadas e lixo em geral na quadra 403 Sul, no setor Santa Fé II, roçagem na 1303 Sul e no Morada do Sol, limpeza de bueiro no Santo Amaro, manutenção e tapa buracos em Taquaruçu, serviços de roçagem no setor Belo Horizonte, limpeza da rede pluvial no Setor Universitário entre outras demandas.

Ainda na área de infraestrutura, há requerimentos solicitando a iluminação e paisagismo da TO-050, que dá acesso a Taquaruçu Grande até o Cemitério Jardim das Acácias, da via de acesso ao Bertaville, da LO-31, pavimentação da Avenida LO-27, implantação da via NS-05, que liga as quadras 305 e 307 Norte a avenida JK, construção de meio fio na NS-02 com LO-16, recapeamento da Rua Minas Gerais, no Jardim Aureny I e da Rua 17, ao lado do Resolve Palmas em Taquaralto, pavimentação da 607 Sul e o asfaltamento da rua NS-B.

A manutenção nas estradas vicinais que cortam a região rural de Palmas também é o objetivo de propositura que será apreciada, com o objetivo de facilitar o tráfego principalmente dos ônibus escolares. A construção de novas praças com academias e parquinhos nas quadras 1303 Sul, 1105 Sul, da 1104 Sul e 1204 Sul também está inserida na ordem do dia.

Trânsito e transporte

Outras demandas apresentadas pelos parlamentares são para intervenções que gerem melhorias para a população nas áreas de trânsito e transporte. Entre elas estão a solicitação da implantação de linha de ônibus com itinerário passando pelo Batalhão do Exército às regiões do Macaquinho e São Silvestre, reparos na cobertura no ponto de ônibus localizado na Avenida JK, revitalização de faixa de pedestres e lombada em frente ao Sesc e da sinalização viária da Avenida Tocantins (Taquaralto), além da construção de ciclovia na Avenida Taquaruçu até o Córrego Cipó em Taquaralto e da regulamentação do trânsito na via de acesso a TO-050, nas imediações da rodoviária e do Atacadão.

Ainda estão em pauta a solicitação para a construção de equipamentos públicos como creche e unidade de Saúde nos setores Sônia Regina, Bela Vista e Jardim Paulista, além da solicitação para que o Município mobilize campanha de doação de alimentos não perecíveis no evento “Palmas Capital da Fé”.