Fiscais da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) irão vistoriar o Programa de Vendas em Balcão (PROVB) nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins, entre período de 20 a 24 de fevereiro.

Serão visitados 41 criadores de pequeno porte atendidos pelo programa, sendo 11 no RS, 10 em MG, 10 em SC e 10 no TO. Os fiscais irão conferir a exatidão das informações fornecidas pelo beneficiário no momento do cadastramento, como o tamanho do plantel. Os técnicos também verificarão se o milho adquirido por meio do programa é de fato destinado à alimentação dos animais.

Caso seja verificada alguma irregularidade, o beneficiário é notificado para apresentar defesa, atualizar cadastro e devolver o valor correspondente ao produto adquirido de forma irregular. No caso de faltas graves, fica impedido de participar de qualquer programa executado pela Conab por até dois anos.

O Programa de Vendas em Balcão proporciona o acesso de pequenos criadores e agroindústrias de pequeno porte aos estoques do governo, por meio de vendas diretas a preços compatíveis aos do mercado atacadista local.