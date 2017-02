O dia de campo irá mostrar as principais práticas e tecnologias voltadas para as lavouras de milho, arroz e mandioca

Com os objetivos de fortalecer as cadeias produtivas de arroz, milho e mandioca e promover o desenvolvimento sustentável das propriedades rurais, na quarta-feira 22, o Governo do Estado, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), realizará um dia de campo sobre as alternativas tecnológicas para essas produções.

O evento ocorrerá das 8 às 15 horas, na sede do Projeto de Assentamento Jacubinha, localizado no município de Natividade, a 200 km de Palmas, com a participação de agricultores familiares, técnicos da extensão rural, pesquisadores e estudantes do Colégio Agrícola de Natividade.

Segundo o chefe do escritório local do Ruraltins, Marcos Tadeu, coordenador do dia de campo, além de apresentar as principais práticas e as tecnologias voltadas para o cultivo do arroz, do milho e da mandioca, o Ruraltins quer incentivar a produção de alimentos dentro das unidades familiares.

“Vamos mostrar questões relacionadas ao manejo e às novidades que garantem maior produtividade das lavouras, como também incentivar o plantio para que o agricultor tenha alimentos para sua subsistência, alternativas de renda e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida. Na região, já estão implantadas três Unidades Demonstrativas de arroz e duas de milho, beneficiando 24 famílias quilombolas e agricultores de assentamento”, disse o chefe do escritório.

São parceiros na realização do dia de campo, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agricultura e da Pecuária (Seagro), Fertilizantes Tocantins e Nativa Mineração.

Programação

8h – Inscrição/ Café da Manhã

8h30h – Abertura do evento

Palestras

9h15 - 1ª Palestra: Extensão Rural – Edimilson Rodrigues de Sousa – Engenheiro Agrônomo - Ruraltins

10h - 2ª Palestra: Políticas Públicas - José Américo - Diretor de Políticas Públicas - Seagro

10h45 - 3ª Palestra: Cultivares da Embrapa - Daniel Fragoso – Pesquisador da Embrapa

11h30 - 4ª Palestra: Potencial do Cultivo da Mandioca para a Agricultura Familiar

Palestrante – Eusilene da Silva Carneiro – Engenheira Agrônoma – Ruraltins

12h15 - Almoço

13h15 - 5ª Palestra: “Cultivo do Milho” - Rodrigo Veras – Pesquisador EMBRAPA

14h - 6ª Palestra: “Conceitos e usos da adubação” - Delmacio Antunes Alves – Engenheiro Agrônomo – Ruraltins;

14h45 - Encerramento