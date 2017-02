Mais de 1200 Policiais Civis devem ir às urnas nesta próxima terça-feira, 21, para a escolha da nova diretoria do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Tocantins (Sinpol-TO). A votação será realizada em todas as sedes das Delegacias regionais, na Secretaria de Segurança Pública e na sede do Sindicato, das 8 às 17 horas.

A lista com os policiais civis que podem votar já foi divulgada e está disponível no site do Sinpol. Foram considerados aptos todos os sindicalizados quites com as obrigações sindicais.

Para estar à frente do Sinpol, no triênio Abril/2017 a Abril/2020, estão concorrendo às seguintes chapas: "Determinação", encabeçada por Ubiratan Rabello do Nascimento, a chapa L.I.M.P.E, que tem como candidata a presidente Suzi Francisca da Silva, e a chapa "Juntos Somos Fortes", tendo à frente Aline Maria Moura de Oliveira.

Já a comissão eleitoral, responsável pelas eleições da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal do Sindicato foi definida durante Assembleia Geral, realizada no dia 23 de dezembro, e é formada pelos seguintes membros: Giovanna Cavalcante Nazareno, Átila Ferreira de Lima, Boaz Aires de Figueiredo, Levi Ribeiro de Sousa (presidente)e Cleonice Pinto da Silva Sousa.