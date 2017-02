Cerca de 500 alunos do ensino fundamental das redes estadual e municipal do município de Santa Tereza do Tocantins, a 85 km de Palmas participarão nesta próxima terça-feira, 21, da 2ª edição do projeto “Dia D Contra a Raiva” que será realizado pela Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) em parceria com a Secretaria Estadual da Educação e a Prefeitura municipal de Santa Tereza.

O projeto foi desenvolvido pela Adapec com o objetivo de levar informações aos estudantes sobre o controle da raiva dos herbívoros, e com isso, preservar a saúde dos animais e da população, uma vez que esta doença pode ser transmitida ao homem por meio de contato com animais infectados ou sugadura do morcego hematófago.

Os inspetores da Agência ministrarão palestras nas escolas sobre o que é a raiva, como ela é transmitida aos animais e ao homem, como identificar os morcegos hematófagos e seus abrigos, formas de controle, entre outros assuntos. Serão também distribuídas aos alunos materiais educativos sobre a doença.

“Estamos levando este projeto para os municípios onde houve registros de focos da doença ou estão próximos de focos, com o objetivo de multiplicar junto aos estudantes esta informação, uma vez que, a raiva é uma zoonose que causa prejuízos econômicos com as perdas de animais, mas principalmente porque pode ser transmitida ao homem”, disse a gerente de Educação Sanitária da Adapec, Marina Rodrigues de Moura.

O presidente da Adapec, Humberto Camelo, disse que o projeto é mais uma forma de fortalecer o sistema de educação sanitária do órgão, porém, alertou que os produtores rurais devem ter o cuidado de vacinar o rebanho contra a raiva, pois esta é a maneira mais eficaz de controle da zoonose.

Programação

Dia 21/02 (Terça-feira)

8h às 15h –Escola Municipal Francisco de Souza Barros

13h às 14h – Escola Municipal Horácio José Rodrigues – Comunidade Barra da Aroeira

8h às 15h – Colégio Estadual Professor Manoel Silvério Dourado