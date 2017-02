Com a hashtag Todos Juntos na Folia Consciente, servidores da Gerência de Inclusão e Reinserção Social, da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), realizaram na manhã desta segunda-feira, 20, em Pedro Afonso, uma blitz educativa com distribuição de panfletos e preservativos. O objetivo da ação é promover a conscientização social sobre os riscos do abuso do álcool, a educação no trânsito e o uso de preservativo. A blitz faz parte do projeto Carnaval do Bem, promovido pela Superintendência de Juventude da Seduc.

Além da entrega do material educativo nas principais ruas e pontos comerciais do município, o enfermeiro José Cardoso Vasconcelos realizou na Escola Estadual Ana Amorim uma palestra voltada para a prevenção às drogas, DST/Aids e Violência Contra a Mulher.

Durante as atividades, os estudantes da escola realizaram apresentações teatrais e de dança, que abordaram a importância e a necessidade da prevenção, além de combater o preconceito e a violência.

“O Carnaval do Bem veio para mostrar à sociedade, mas principalmente aos jovens, que é possível aliar diversão com ações conscientes. A sociedade precisa compreender a importância da vida não apenas da pessoa, mas de todos. Proteger-se e proteger os demais. As estatísticas comprovam que o número de acidentes com vítimas, em alguns casos, fatais, abusos sexuais, violência contra mulher, aumentam no carnaval, geralmente associados ao consumo de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas. Além dos casos de DST e gravidez, por falta de prevenção”, explicou o superintendente da Juventude, Ricardo Ribeirinha.

Em Pedro Afonso, aproximadamente 200 pessoas participaram do evento que aconteceu na Escola Estadual Ana Amorim. Além da Seduc, o projeto conta com a parceria da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), do Detran e da Polícia Militar. Até o dia 27 de fevereiro, as palestras serão ministradas em 68 municípios pela equipe do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) da Polícia Militar e pela Superintendência de Juventude.

Para o gerente de Inclusão e Reinserção Social da Seduc é preciso unir forças para superar os desafios e conscientizar a todos. “Nós temos a responsabilidade como gestores de juventude de levar instrução, métodos e ações de prevenção acerca das debilidades sociais que têm alcançado a juventude tocantinense”, explicou Douglas Sanches, que ressaltou ainda a necessidade de um trabalho contínuo de prevenção com a juventude tocantinense sobre as consequências de ações impulsivas e imprudentes. Já foram visitadas as escolas de Augustinópolis, Araguaína, Tocantinópolis e Colinas. Depois de Pedro Afonso, as ações serão realizadas em Miracema, Paraíso, Porto Nacional, Gurupi, Arraias, Dianópolis e Palmas.