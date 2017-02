A Operação Carnaval 2017 irá empregar o efetivo administrativo e operacional de policiais militares nas cidades onde ocorrem festividades de Carnaval com grande aglomeração de pessoas...

A votação será realizada em todas as sedes das Delegacias regionais, na Secretaria de Segurança Pública e na sede do Sindicato, das 8 às 17 horas. ..

Educação

O objetivo da ação é promover a conscientização social sobre os riscos do abuso do álcool, a educação no trânsito e o uso de preservativo...