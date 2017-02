Pela contratação de 17 artistas - entre cantores, palhaço e bandas - que participarão do evento Palmas Capital da Fé, em Palmas/TO, a ser realizado de 24 a 28 de de fevereiro, a gestão da Capital, comandada pelo prefeito Carlos Amastha deverá desembolsar R$ 909.012,290, quase R$ 1 milhão. Os valores para cada show foram publicados através de portarias no Diário Oficial de Palmas dessa segunda-feira, 20.

Os artistas mais caros da lista são o Padre Fábio de Melo, contratado para show no dia 26, no valor de R$ 170 mil e em seguida vem o cantor Anderson Freire, para show no dia 28 de fevereiro, pelo valor total de R$ 112.068,00.

O show com os cantores Mascos Nunes, dia 25 de fevereiro, da banda Preto no Branco, no dia 26 de fevereiro, da cantora Priscila Alcântara, dia 28 e do DJ JP, dos dias 24, 25, 26, 27 e 28, ficou no valor total de R$ 126.500,00. A contratação é através da Agência Municipal de Turismo com a empesa representante desses artistas - a Celebrai Music Produções e Eventos Eireli - ME.

O show da Banda Rosa de Saron, para o dia 26 de fevereiro, será pelo valor de R$ 86 mil. A apresentação do cantor Fernandinho, dia 24, sairá por R$ 85 mil, através da contratação da empresa Faz Chover Produções Artísticas e Músicas Ltda - ME. O show com a banda Ministério Adoração, dia 27 de fevereiro, sairá por R$ 58.899,00 - através da contratação da empresa Adoração e Vida Produção de Eventos Ltda - ME.

Entre as atrações do Capital da Fé também estão Mylla Karvalho e banda e o cantor Leo Brandão, com apresentação no dia 26, contratados pelo valor de R$ 50.360,00 - ambos contratados através da empresa Empório A&C Ltda-ME. A realização do show artístico musical com a dupla André e Felipe, dia 18, sairá pelo valor de R$ 49.950,00 - contratado através da empresa Santoro Produção Musical Ltda - ME.

O cantor Pregador Luo,com show marcado para o dia 25 de fevereiro, custará R$ 46.000,00 mil - cantor contratado através da empresa Apocalipse 16 Produções e Promoções Artísticas Ltda - ME. A apresentação da Banda Dominus, no dia 27 de fevereiro, será pelo valor de R$ 40 mil - banda contratada através da empresa Fino Tom Produções e Eventos Ltda - ME.

O show artístico musical com o cantorEros Biondini e Banda, no dia 25, saiu pelo valor de R$ 43.735,29 - contratação pela empresa Fino Tom Produções e Eventos Ltda - ME.

Entre os shows mais baratos estão: show com o cantor Thiago Brado no dia 25 de fevereiro por R$ 23 mil (contratação pela empresa TB Produções Ltda - ME) e do Palhaço Batatinha, que se apresentará dos dias 24 a 28 de fevereiro, por R$ 17.500,00 mil - contratado através da empresa Divonagno Alves dos Santos.

Todas as contratações, de acordo com portarias, foram por inexigibilidade de licitação. Todos os contratos são através de empresas representantes dos artistas, fechados com a Agência de Turismo de Palmas que tem como presidente, Cristiano Rodrigues.