Na abertura oficial do Encontro de Acolhimento aos Gestores Municipais de Saúde (AcolheSUS Tocantins 2017), que tem como tema esse ano Somos todos Gestores - Juntos e integrados no fortalecimento do SUS no Tocantins, a vice-governadora Claudia Lelis lembrou que o debate busca integrar os novos gestores e levar conhecimento a respeito do funcionamento do SUS para os gestores municipais.

“Como muitos novos gestores estão assumindo como secretários municipais de saúde pela primeira vez, essa união é fundamental, pois precisamos buscar alternativas para que o SUS funcione e atenda bem o usuário. O Tocantins só tem a ganhar com esse treinamento”, destacou Claudia Lelis.

Durante a abertura foi assinado o Termo de Cooperação entre o Estado do Tocantins e a Organização Pan Americana de Saúde (Opas), Integra Saúde, cooperação técnica para fortalecer ações de saúde pública integradas ao SUS em todo o Estado do Tocantins.

O presidente da organização Pan Americana de saúde, Joaquim Molina, lembrou que a parceria estratégica com o Tocantins vem mostrando resultados satisfatórios. "A inauguração da sala de situação do Integra Saúde, teve a parceria da Opas, mostra que juntos podem fazer muito pela saúde dos Tocantins", destacou o presidente.

Presenças

O evento contou com as presenças do Chefe de Divisão de Gestão do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Palmas, Luscleide Nazareno Mota; do presidente do Conasems, Mauro Guimarães Junqueira; da deputada estadual, Walderez Castelo Branco; do defensor público, Arthur Pádua; da promotora pública, Maria Roseli; secretários estaduais e municipais; prefeitos e representantes dos 139 municípios tocantinenses.