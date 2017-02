O Programa de estágio na Eletronorte disponibiliza aos estudantes de nível médio e superior aproximadamente 400 vagas de estágio anualmente, entre nível médio e nível superior, distribuídas nas localidades da Eletronorte onde há o Programa de Estágio: Brasília/DF, Belém/PA, Tucuruí/PA Altamira/PA, Marabá/PA, Abaetetuba/PA, Cuiabá/MT, Jauru/MT, Rondonópolis/MT, Sinop/MT, Porto Velho/RO, Ji-Paraná/RO, Boa Vista/RR, Rio Branco/AC, Macapá/AP, São Luís/MA, Palmas/TO.

Este ano para Palmas serão selecionados quatro estagiários sendo 1 de nível médio profissionalizante - Técnico em Eletrotécnica, 1 de nível superior - Engenharia Elétrica, 1 de Engenharia Ambiental, e 1 de Administração.

As inscrições poderão ser realizadas gratuitamente no site do CIEE (http://www.ciee.org.br/portal/estudantes/pe/pseletivo/index_eletronorte_fev-17.asp), de 20 de fevereiro, até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 5 de março de 2017.

O processo seletivo é realizado por meio de aplicação de prova presencial, de forma ampla, isonômica, a fim de proporcionar igualdade de oportunidades. Os candidatos são convocados para as vagas de acordo com sua classificação.